В первых числах августа в Тверской области отменят четыре пригородных поезда
На два дня, 5 и 6 августа, в связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Сонково-Савёлово, будут отменены четыре пригородных поезда.
№ 6273 Сонково – Савёлово (отправлением в 7:20);
№ 6274 Савёлово – Сонково (отправлением в 19:25);
№ 6624/6623 Савёлово – Углич (отправлением в 12:10);
№ 6626/6625 Углич – Савёлово (отправлением в 15:42).
На этот период для пассажиров будет организовано движение компенсационных автобусов. Они будут отправляться по расписанию:
- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50 – ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:40;
- ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:50 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 15:35 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 17:10.
Информацию об изменениях в расписании можно увидеть на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
ИСТОЧНИК KP.RU