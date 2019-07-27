В первых числах августа в Тверской области отменят четыре пригородных поезда

27 Июль 22:17 2019-07-27T22:17:30+03:00

В Тверской области на два дня отменят несколько пригородных поездов Фото: Ольга Крыльцова

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На два дня, 5 и 6 августа, в связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Сонково-Савёлово, будут отменены четыре пригородных поезда.

№ 6273 Сонково – Савёлово (отправлением в 7:20);

№ 6274 Савёлово – Сонково (отправлением в 19:25);

№ 6624/6623 Савёлово – Углич (отправлением в 12:10);

№ 6626/6625 Углич – Савёлово (отправлением в 15:42).

На этот период для пассажиров будет организовано движение компенсационных автобусов. Они будут отправляться по расписанию:

- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50 – ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:40;

- ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:50 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 15:35 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 17:10.

Информацию об изменениях в расписании можно увидеть на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU