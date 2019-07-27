На "зебре" в Тверской области сбили 13-летнего подростка

27 Июль 21:45 2019-07-27T21:45:32+03:00

В Тверской области на "зебре" сбили несовершеннолетнюю девочку Фото: Мария ЛЕНЦ

Жизни девочки ничего не угрожает

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ДТП произошло днем, 27 июля, на Ленинском проспекте в Осташкове Тверской области. Несовершеннолетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила машина.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

Жизни пострадавшей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU