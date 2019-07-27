2019-07-27T21:45:32+03:00
Происшествия

На "зебре" в Тверской области сбили 13-летнего подростка

Жизни девочки ничего не угрожает
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области на "зебре" сбили несовершеннолетнюю девочкуВ Тверской области на "зебре" сбили несовершеннолетнюю девочкуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем, 27 июля, на Ленинском проспекте в Осташкове Тверской области. Несовершеннолетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила машина.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

Жизни пострадавшей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первых числах августа в Тверской области отменят четыре пригородных поезда
Прокуратура Тверской области добилась жилья для троих детей сирот
Водитель мотоцикла спровоцировал аварию с четырьмя транспортными средствами в Тверской области
На трубопроводах Твери устранено 269 повреждений
В Тверской области пенсионерка не закрыла окно и лишилась телевизора
Несовершеннолетний водитель скутера попал в ДТП под Тверью
В Тверской области легковушка снесла столб и опрокинулась на крышу
Детские сады и школы Твери готовятся к учебному году
Бывший осужденный выращивал на своем участке в Тверской области запрещенные растения
С 1 августа троллейбусы в Твери будут ходить по новому расписанию
Жителям Твери предлагают посмотреть, как устроена система управления городским электрохозяйством
Чердачные перекрытия угрожают обрушиться на пациентов Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области
Молоко с антибиотиком производили в Тверской области
В рыбе из Тверской области нашли листерии
На территорию ИК-4 в Тверской области пытались перебросить 14 мобильников
Уроженка Твери Дарья Клишина стала чемпионкой России по прыжкам в длину
Нежилой дом сожгли в Тверской области
В Тверской области проверили, как организована безопасность палаточного лагеря в Конаковском районе
Африканская чума свиней вновь обнаружена в Тверской области
По проектам "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" в Тверской области обновят очистные сооружения
Пьяных водителей вновь будут ловить на улицах Твери и региона
В Тверской области обокрали частный дом жительницы Бологовского района