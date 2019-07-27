Прокуратура Тверской области добилась жилья для троих детей сирот

СЕГОДНЯ 21:27 2019-07-27T21:27:41+03:00

До этого молодые люди жили а съемных квартирах

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В прокуратуру Лихославльского района обратились трое местных жителей (19 лет, 20 лет и 21 год), имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Молодые люди сообщили, что им не предоставлено жилое помещение, что является нарушением закона.

- Установлено, что молодые люди были вынуждены проживать на съемных квартирах. В целях защиты жилищных прав сирот районная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителям жилые помещения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Детям-сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир в г. Лихославле, куда они смогли въехать для постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU