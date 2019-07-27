Водитель мотоцикла спровоцировал аварию с четырьмя транспортными средствами в Тверской области
ДТП произошло в Конаковском районе
В Редкино мотоциклист спровоцировал аварию Фото: vk.com/"Вся.РФ Тверь | Городской портал"
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Авария случилась утром, 27 июля, в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области.
Мотоциклист врезался в стоящий автомобиль, пытаясь объехать другое транспортное средство.
По информации областного УГИБДД, мотоцикл "Ирбис" был без государственных регистрационных знаков. Всего в аварии столкнулись четыре транспортных средства.
В ДТП пострадал только водитель мотоцикла. С травмами мужчину доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU