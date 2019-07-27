На трубопроводах Твери устранено 269 повреждений

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-27T17:41:15+03:00

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В Твери продолжается подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов. В ней задействованы теплоэнергетический и сетевой комплексы областной столицы, а также управляющие компании жилого фонда.

Один из важнейших этапов подготовки - гидравлические испытания тепловых сетей, которые начались в середине мая и завершатся лишь в сентябре.

В настоящий момент, согласно графику, от горячего водоснабжения отключен микрорайон "Юность", дальнее Заволжье и часть Московского района. На данном участке коммунальщики выявили 23 потенциально аварийно-опасных участка и приступили к их ремонту.

Всего в этом году, с начала гидравлических испытаний, уже устранено 269 повреждений на трубопроводах – 152 на магистралях и 117 на разводящих сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU