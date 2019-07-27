В Тверской области пенсионерка не закрыла окно и лишилась телевизора

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-27T14:30:16+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратилась 66-летняя жительница поселка Васильевский Мох. Женщина рассказала, что в её отсутствие в квартиру через открытое окно проник неизвестный и похитил телевизор. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный 49-летний житель Твери. Мужчина задержан и сознался в содеянном.

По статье "Кража" фигуранту грозит до шести лет тюрьмы. Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU