В Тверской области пенсионерка не закрыла окно и лишилась телевизора
С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратилась 66-летняя жительница поселка Васильевский Мох. Женщина рассказала, что в её отсутствие в квартиру через открытое окно проник неизвестный и похитил телевизор. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный 49-летний житель Твери. Мужчина задержан и сознался в содеянном.
По статье "Кража" фигуранту грозит до шести лет тюрьмы. Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU