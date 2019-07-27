Несовершеннолетний водитель скутера попал в ДТП под Тверью

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-27T14:24:06+03:00

15-летний подросток стал виновником ДТП в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло вечером, 26 июля, на 16-м км автодороги, ведущей к гостиничному комплексу Завидово в Конаковском районе Тверской области.

15-летний подросток ехал на скутере и не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадал подросток - водитель скутера.

С травмой головы и ушибами его госпитализировали в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU