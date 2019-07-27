Несовершеннолетний водитель скутера попал в ДТП под Тверью
Подросток получил травмы
15-летний подросток стал виновником ДТП в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 26 июля, на 16-м км автодороги, ведущей к гостиничному комплексу Завидово в Конаковском районе Тверской области.
15-летний подросток ехал на скутере и не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадал подросток - водитель скутера.
С травмой головы и ушибами его госпитализировали в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU