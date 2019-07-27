2019-07-27T09:58:43+03:00
Происшествия

Бывший осужденный выращивал на своем участке в Тверской области запрещенные растения

Мужчине грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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За культивирование запрещенных растений мужчине грозит два года тюрьмыЗа культивирование запрещенных растений мужчине грозит два года тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Запрещенные наркосодержащие растения 30-летний мужчина выращивал на своем приусадебном участке в Вышнем Волочке. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками наркоконтроля УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из МО МВД России "Вышневолоцкий".

При осмотре территории полицейские изъяли более 20 кустов культивированного наркотика. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Мужчина признался, что выращивал растения для личных целей.

За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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