Жителям Твери предлагают посмотреть, как устроена система управления городским электрохозяйством

СЕГОДНЯ 19:57 2019-07-26T19:57:04+03:00

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В рамках проекта "Город изнутри", который реализует администрация Твери, жителям областной столицы 30 июля проведут экскурсию на МУП "Тверьгорэлектро".

Гостям предприятия расскажут, как устроена система управления городским электрохозяйством, покажут работу производственной лаборатории и оперативно-диспетчерской службы.

Жителям ответят на вопросы, для чего фонари иногда горят днём, как происходит отслеживание неисправностей и даже разрешат сами определить место повреждения провода с помощью инструментов передвижной лаборатории.

Экскурсия бесплатная. Записаться можно в официальной группе администрации Твери Вконтакте "Город Тверь". Начало в 10:00. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU