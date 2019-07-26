Молоко с антибиотиком производили в Тверской области
Ампициллин обнаружен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в образце питьевого молока жирностью 2,5%, произведенного одним из предприятий Верхневолжья.
- Проба продукции была отобрана в городе Переславль-Залесский и поступила в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Ярославской области в рамках исполнения государственного задания текущего года, - сообщили в пресс-службе Тверской МВЛ.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза препарата в молоке быть не должно, однако его значение в пробах составило 4,9 мг/кг.
Сведения о регистрации нарушения требований законодательства направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по Системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
ИСТОЧНИК KP.RU