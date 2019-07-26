В рыбе из Тверской области нашли листерии

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-26T16:42:16+03:00

Рыбу с листериями нашли в одном из хозяйств в Тверской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Листерии были обнаружены специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в пробе рыбы, поступившей в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Отбор проб проводился в рамках государственного пищевого мониторинга в одном из хозяйств, расположенном в Удомельском районе.

- Сведения о регистрации лабораторией нарушения требований регламента "О безопасности пищевой продукции" с результатами экспертизы направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора с целью принятия соответствующих мер, - сообщили в пресс-службе Тверской МВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU