В рыбе из Тверской области нашли листерии
Листерии были обнаружены специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в пробе рыбы, поступившей в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Отбор проб проводился в рамках государственного пищевого мониторинга в одном из хозяйств, расположенном в Удомельском районе.
- Сведения о регистрации лабораторией нарушения требований регламента "О безопасности пищевой продукции" с результатами экспертизы направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора с целью принятия соответствующих мер, - сообщили в пресс-службе Тверской МВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU