2019-07-26T16:29:56+03:00
Общество

На территорию ИК-4 в Тверской области пытались перебросить 14 мобильников

Нарушитель скрылся
Ольга ТРОФИМОВА
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В пяти свертках обнаружено 14 телефонов Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской областиВ пяти свертках обнаружено 14 телефонов Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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Попытку доставки мобильных телефонов на территорию ИК-4 общего режима в Торжке пресекли сотрудники колонии 22 июля.

Начальник караула дал команду на выдвижение резервной группы и патрульного кинолога со служебной собакой, но гражданина, совершившего переброс, задержать не удалось. При осмотре внутренней запретной зоны и контрольно-следовой полосы были обнаружены пять свертков, в которых находились 14 мобильных телефонов.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, которым был адресованы запрещенные предметы, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

В ведомстве напоминают, что за передачу запрещенных предметов, веществ и продуктов питания заключенным, грозит наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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