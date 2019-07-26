2019-07-26T15:57:19+03:00
Происшествия

Нежилой дом сожгли в Тверской области

ЧП произошло в Бежецке
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области сожгли нежилой домВ Тверской области сожгли нежилой домФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в деревне Иевлево, Борковского сельского поселения Бежецкого района поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 25 июля.

По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел в нежилом одноэтажном доме. Строение не электрифицировано, отопление отсутствует.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем повреждена кровля на площади 9 кв. м. Причина пожара – поджог. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рыбе из Тверской области нашли листерии
На территорию ИК-4 в Тверской области пытались перебросить 14 мобильников
Уроженка Твери Дарья Клишина стала чемпионкой России по прыжкам в длину
В Тверской области проверили, как организована безопасность палаточного лагеря в Конаковском районе
Африканская чума свиней вновь обнаружена в Тверской области
По проектам "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" в Тверской области обновят очистные сооружения
Пьяных водителей вновь будут ловить на улицах Твери и региона
В Тверской области обокрали частный дом жительницы Бологовского района
Дети пострадавших от наводнения в Иркутске семей прибыли в Тверскую область
Предпенсионерами официально стали 4732 жителя Тверской области
Музыкально-литературный фестиваль «Души преображенья лира» пройдёт на выходных в Тверской области
В Твери обокрали автомобиль местного жителя
Из-за резкого маневра водителя в маршрутке в Твери упала женщина
Спецкор «Комсомолки» срезал в лесу в Тверской области царь-гриб
За сообщение о ложном взрыве житель Тверской области отправится в колонию-поселение
Водитель иномарки спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия в Тверской области
В Тверской области сбили трехлетнего мальчика на велосипеде
В Тверской области появится новый музей сельских ремесел
Вертолетная площадка для санавиации может появиться в Вышнем Волочке Тверской области
Лучшие гребцы проплывут по Волге в Твери на лодках-драконах
В Тверской области двое мужчин украли с фермы большую белую свинью
По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Твери
В Тверской области в результате столкновения двух авто перевернулась иномарка
Двухлетний ребенок тяжело пострадал в ДТП в Тверской области
В Твери выбрали подрядчика для обустройства сквера напротив первого роддома в "Южном"
Четверо мужчин слили с нефтепровода в Тверской области солярки на 2,3 миллиона рублей
Принять участие в акции #СпасибоДоктор и поблагодарить медработников могут жители Твери
Разрушается облицовка основания Пантеона Памяти в парке Победы Твери