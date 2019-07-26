Нежилой дом сожгли в Тверской области
ЧП произошло в Бежецке
В Тверской области сожгли нежилой домФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о пожаре в деревне Иевлево, Борковского сельского поселения Бежецкого района поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 25 июля.
По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел в нежилом одноэтажном доме. Строение не электрифицировано, отопление отсутствует.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем повреждена кровля на площади 9 кв. м. Причина пожара – поджог. Ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU