В Тверской области проверили, как организована безопасность палаточного лагеря в Конаковском районе

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-26T15:42:20+03:00

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В четверг, 25 июля, сотрудники государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Тверской области посетили палаточный лагерь, расположенный в Конаковском районе.

На месте проверяли обеспечение пожарной безопасности, уровень подготовки персонала к действиям в случае внештатной ситуации, наличие первичных средств пожаротушения и пожарной сигнализации. Организация безопасности палаточного лагеря нареканий у спасателей не вызвала.

Напомним, в летний период 2019 года на территории Тверской области открыто 24 летних лагеря, дача "Отмичи" для дошкольников и 11 палаточных лагерей, два их которых - "Чистый лес", д. Бубоницы Торопецкого района и "Фантастика", д. Архангельское Конаковского района действуют в настоящее время.

- Обеспечение пожарной безопасности в лагерях находится на особом контроле МЧС России, - сообщает пресс-служба ведомства. - Перед началом летней кампании все учреждения прошли проверку пожарной безопасности, нарушений не выявлено. Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии. Разведение костров в палаточных лагерях строго запрещено. Электропроводка отсутствует.

Еженедельно с детьми и персоналом проводятся инструктажи по технике безопасности, викторины, конкурсы с показом пожарной автотехники и спасательного оборудования.

Кстати, несколько дней назад корреспондента "КП-Тверь" не пустили в палаточный лагерь "Родники, что недалеко от Твери, сообщив, что у них с безопасностью все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU