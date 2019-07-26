Африканская чума свиней вновь обнаружена в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-26T14:48:46+03:00

В 2010-х годах вирус АЧС практически уничтожил свиноводство в Тверской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе разработан план мероприятий по ликвидации очага и профилактике АЧС

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22 июля 2019 года вблизи деревни Рыльково (Сонковский район) на территории охотхозяйства «Тверь-Сафари» были обнаружены девять мёртвых кабанов.

Специалистами Торжокской станции по борьбе с болезнями животных был установлен диагноз, который подтвердили в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии – африканская чума свиней (АЧС).

- Противоэпизоотической комиссией Тверской области разработан план мероприятий по ликвидации очага и профилактике АЧС, также рассмотрены вопросы оперативной реализации данных мероприятий, - сообщает управление Россельхознадзора по Тверской области.

Напомним, в 2011-2012 годах вирус АЧС почти уничтожил свиноводство в регионе. На свинокомплексе "Заволжский", было сожжено 32 938 свиней. В "Дмитровой горе" - почти десять тысяч.

При обнаружении трупов кабанов или свиней в лесах, полях и на свалках необходимо сообщать в Управление Россельхознадзора по Тверской области по телефону: +7 (4822) 50-98-01.

ИСТОЧНИК KP.RU