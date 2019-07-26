По проектам "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" в Тверской области обновят очистные сооружения
Участие в федеральных проектах "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" обсудили на совещании в правительстве региона 26 июля.
В соответствии с проектами, до 2024 года необходимо сократить в 2,5 раза объём сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки Волги, обеспечить 99% городского населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.
В связи с этим в регионе запланировано строительство новых и комплексная модернизация существующих очистных сооружений и систем водоснабжения. Всего в проекте "Оздоровление Волги" участвуют 14 муниципальных образований Тверской области, в проекте "Чистая вода" - 12.
По словам губернатора Тверскй области Игоря Рудени, проекты дают региону возможность выйти на новый уровень развития инфраструктуры.
В ближайшие три года особое внимание будет уделено очистным сооружениям в городах Твери, Конаково, Ржеве, Старице.
ИСТОЧНИК KP.RU