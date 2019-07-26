2019-07-26T13:57:13+03:00
Общество

Дети пострадавших от наводнения в Иркутске семей прибыли в Тверскую область

Их разместили в загородном лагере "Чайка"
Ольга ТРОФИМОВА
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Детей из Иркутска ждет насыщенная культурная программаДетей из Иркутска ждет насыщенная культурная программаФото: Ольга ТРОФИМОВА
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На отдых в Верхневолжье прибыли сто детей из семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Ребят, в возрасте от семи до семнадцати лет, разместили в загородном лагере "Чайка" в Осташковском районе.

Поручение об организации отдыха детей из пострадавших от паводка семей дал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Всего более 3,5 тысяч детей из Иркутской области отдохнут в оздоровительных учреждениях по всей России. Кроме Тверской области, ребят примут Московская, Тульская, Воронежская, Самарская, Новосибирская области, Крым, Ставрополье и др.

В Верхневолжье детей ждет увлекательная программа с посещением знаковых мест исторического и культурного наследия - Императорского дворца в Твери, Богородицкого Житенного монастыря на озере Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истока реки Волга и др. В самом лагере также запланированы мероприятия для досуга и отдыха.

В День отъезда, 13 августа, в Твери ребята посетят детский технопарк Квантроиум, а также ознакомятся с работой тверских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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