Предпенсионерами официально стали 4732 жителя Тверской области
За первое полугодие 2019 года территориальные органы Пенсионного фонда Тверской области подтвердили статус предпенсионера 4732 гражданам, сообщает ведомство. Статус даёт право на получение различных мер социальной поддержки и льгот. Льготы предпенсионерам предоставляются с начала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер, и право на них возникает за пять лет до нового пенсионного возраста или в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.
Предпенсионер самостоятельно может получить подтверждающие сведения об этом статусе в клиентских службах территориальных органов ПФР или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU