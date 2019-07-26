2019-07-26T13:44:56+03:00
Общество

Предпенсионерами официально стали 4732 жителя Тверской области

Статус предпенсионера даёт право на получение различных мер социальной поддержки
Виктория ТУШКОВА
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Предпенсионер самостоятельно может получить подтверждающие сведения об этом статусе.Предпенсионер самостоятельно может получить подтверждающие сведения об этом статусе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За первое полугодие 2019 года территориальные органы Пенсионного фонда Тверской области подтвердили статус предпенсионера 4732 гражданам, сообщает ведомство. Статус даёт право на получение различных мер социальной поддержки и льгот. Льготы предпенсионерам предоставляются с начала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер, и право на них возникает за пять лет до нового пенсионного возраста или в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Предпенсионер самостоятельно может получить подтверждающие сведения об этом статусе в клиентских службах территориальных органов ПФР или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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