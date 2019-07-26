В Твери обокрали автомобиль местного жителя

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-26T12:40:10+03:00

В Твери из автомобиля местного жителя украли телефон и сумку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 26-летний местный житель. Мужчина сообщил, что не закрыл автомобиль, и оттуда украли кошелек с деньгами и телефон. Ущерб составил порядка 25 тысяч рублей.

На поиски злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Твери. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.

В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU