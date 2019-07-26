Из-за резкого маневра водителя в маршрутке в Твери упала женщина
Пострадавшей оказана медпомощь
В маршрутке Твери упала женщинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 25 июля, на проспекте Калинина, в районе д.66 в Твери.
25-летний водитель, управляя автомобилем "MERCEDEC BENZ" следуя по маршруту №24, применил резкое торможение и, тем самым, допустил падение 54-летней женщины-пассажира, которая сидела в передней части салона автобуса.
По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии женщина с травмами обратилась на станцию скорой помощи в Твери, после оказания медицинской помощи отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU