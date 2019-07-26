Из-за резкого маневра водителя в маршрутке в Твери упала женщина

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-26T11:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло днем, 25 июля, на проспекте Калинина, в районе д.66 в Твери.

25-летний водитель, управляя автомобилем "MERCEDEC BENZ" следуя по маршруту №24, применил резкое торможение и, тем самым, допустил падение 54-летней женщины-пассажира, которая сидела в передней части салона автобуса.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии женщина с травмами обратилась на станцию скорой помощи в Твери, после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU