2019-07-26T11:18:58+03:00
Происшествия

Из-за резкого маневра водителя в маршрутке в Твери упала женщина

Пострадавшей оказана медпомощь
Ольга ТРОФИМОВА
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В маршрутке Твери упала женщинаВ маршрутке Твери упала женщинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 25 июля, на проспекте Калинина, в районе д.66 в Твери.

25-летний водитель, управляя автомобилем "MERCEDEC BENZ" следуя по маршруту №24, применил резкое торможение и, тем самым, допустил падение 54-летней женщины-пассажира, которая сидела в передней части салона автобуса.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии женщина с травмами обратилась на станцию скорой помощи в Твери, после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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