2019-07-26T09:57:45+03:00
Общество

За сообщение о ложном взрыве житель Тверской области отправится в колонию-поселение

Молодой человек позвонил из таксофона и сообщил о бомбе в кафе
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодой человек отправится в тюрьму за сообщение о бомбе в кафеМолодой человек отправится в тюрьму за сообщение о бомбе в кафеФото: Артем ЛЕНЦ
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Перед судом предстал 21-летний житель Калязинского района. Установлено, что молодой человек около часа ночи с таксофона позвонил в дежурную часть отдела полиции и сообщил о заложенной бомбе в местном кафе, чем дезорганизовал работу правоохранительных органов.

- С учетом позиции гособвинения осужденный признан виновным по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием в колонии -поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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