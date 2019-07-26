За сообщение о ложном взрыве житель Тверской области отправится в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-26T09:57:45+03:00

Молодой человек отправится в тюрьму за сообщение о бомбе в кафе Фото: Артем ЛЕНЦ

Молодой человек позвонил из таксофона и сообщил о бомбе в кафе

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Перед судом предстал 21-летний житель Калязинского района. Установлено, что молодой человек около часа ночи с таксофона позвонил в дежурную часть отдела полиции и сообщил о заложенной бомбе в местном кафе, чем дезорганизовал работу правоохранительных органов.

- С учетом позиции гособвинения осужденный признан виновным по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием в колонии -поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU