За сообщение о ложном взрыве житель Тверской области отправится в колонию-поселение
Перед судом предстал 21-летний житель Калязинского района. Установлено, что молодой человек около часа ночи с таксофона позвонил в дежурную часть отдела полиции и сообщил о заложенной бомбе в местном кафе, чем дезорганизовал работу правоохранительных органов.
- С учетом позиции гособвинения осужденный признан виновным по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием в колонии -поселении.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU