Водитель иномарки спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия в Тверской области
Один человек пострадал
"Мультивен" съехал в кювет по вине лихача на "Инфинити" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло днем, 25 июля, на 54-м км автодороги Осташков - Селижарово - Ржев Селижаровского района Тверской области.
Водитель автомобиля "Инфинити М35", выезжая со второстепенной дороги со стороны д. Киселево, не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген Мультивен" под управлением 45-летнего водителя, который ехал по главной дороге.
В результате столкновения "Мультивен" съехал в кювет, а водитель "Инфинити" скрылся с места ДТП.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, в аварии пострадала 20-летняя пассажирка "Мультивена". С полученными травмами ее доставили в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU