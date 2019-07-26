В Тверской области сбили трехлетнего мальчика на велосипеде
ДТП произошло на территории базы отдыха в Западнодвинском районе
Трехлетний ребенок оказался под колесами "УАЗа"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась вечером, 25 июля, на закрытой территории одной из баз отдыха в Западнодвинском районе Тверской области.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, 49-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ - 31519" при выполнении манёвра парковки наехал на трехлетнего мальчика, который проезжал рядом с машиной на велосипеде.
В результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован в Торопецкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU