2019-07-26T09:19:23+03:00
Происшествия

В Тверской области сбили трехлетнего мальчика на велосипеде

ДТП произошло на территории базы отдыха в Западнодвинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Трехлетний ребенок оказался под колесами "УАЗа"Трехлетний ребенок оказался под колесами "УАЗа"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась вечером, 25 июля, на закрытой территории одной из баз отдыха в Западнодвинском районе Тверской области.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, 49-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ - 31519" при выполнении манёвра парковки наехал на трехлетнего мальчика, который проезжал рядом с машиной на велосипеде.

В результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован в Торопецкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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