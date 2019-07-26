2019-07-26T08:53:27+03:00
Звезды

В Тверской области появится новый музей сельских ремесел

Он откроется в селе Замытье Рамешковского района
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Гончарная мастерская является частью музейного комплекса Фото: vk.com/"Отдых в с. Замытье"Гончарная мастерская является частью музейного комплекса Фото: vk.com/"Отдых в с. Замытье"
Изменить размер текста:

В предстоящую субботу, 26 июля, в селе Замытье Рамешковского района в восстановленном здании торговых рядов состоится торжественное открытие музея сельских ремёсел "Кормилец и умелец" и гончарной мастерской.

В экспозиции музея посетители смогут увидеть корзины, бочки, детали ткацких станков и другие предметы, сделанные местными мастерами. В гончарной мастерской можно понаблюдать за процессом изготовления глиняной посуды на старинном гончарном круге.

"Первая народная чайная", которая создана в стиле 20 века и входит в состав музейного комплекса, предлагает гостям чай из настоящего самовара и традиционные сладости.

Проект реализован при поддержке Министерства туризма Тверской области. По словам главы региона Игоря Рудени, сегодня муниципальные образования принимают активное участие в продвижении Тверской области и привлечении туристов, что является важным направлением экономического развития.

Музейный комплекс и чайная откроются для посетителей 27 июля.

График работы: с 10:00 до 16:00 во вторник-четверг и воскресенье, в субботу - с 10:00 до 18:00. Подробности по телефону 8-903-238-21-74.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за резкого маневра водителя в маршрутке в Твери упала женщина
Спецкор «Комсомолки» срезал в лесу в Тверской области царь-гриб
За сообщение о ложном взрыве житель Тверской области отправится в колонию-поселение
Водитель иномарки спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия в Тверской области
В Тверской области сбили трехлетнего мальчика на велосипеде
Вертолетная площадка для санавиации может появиться в Вышнем Волочке Тверской области
Лучшие гребцы проплывут по Волге в Твери на лодках-драконах
В Тверской области двое мужчин украли с фермы большую белую свинью
По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Твери
В Тверской области в результате столкновения двух авто перевернулась иномарка
Двухлетний ребенок тяжело пострадал в ДТП в Тверской области
В Твери выбрали подрядчика для обустройства сквера напротив первого роддома в "Южном"
Четверо мужчин слили с нефтепровода в Тверской области солярки на 2,3 миллиона рублей
Принять участие в акции #СпасибоДоктор и поблагодарить медработников могут жители Твери
Разрушается облицовка основания Пантеона Памяти в парке Победы Твери