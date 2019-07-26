В Тверской области появится новый музей сельских ремесел

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-26T08:53:27+03:00

Гончарная мастерская является частью музейного комплекса Фото: vk.com/"Отдых в с. Замытье"

Он откроется в селе Замытье Рамешковского района

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В предстоящую субботу, 26 июля, в селе Замытье Рамешковского района в восстановленном здании торговых рядов состоится торжественное открытие музея сельских ремёсел "Кормилец и умелец" и гончарной мастерской.

В экспозиции музея посетители смогут увидеть корзины, бочки, детали ткацких станков и другие предметы, сделанные местными мастерами. В гончарной мастерской можно понаблюдать за процессом изготовления глиняной посуды на старинном гончарном круге.

"Первая народная чайная", которая создана в стиле 20 века и входит в состав музейного комплекса, предлагает гостям чай из настоящего самовара и традиционные сладости.

Проект реализован при поддержке Министерства туризма Тверской области. По словам главы региона Игоря Рудени, сегодня муниципальные образования принимают активное участие в продвижении Тверской области и привлечении туристов, что является важным направлением экономического развития.

Музейный комплекс и чайная откроются для посетителей 27 июля.

График работы: с 10:00 до 16:00 во вторник-четверг и воскресенье, в субботу - с 10:00 до 18:00. Подробности по телефону 8-903-238-21-74.

ИСТОЧНИК KP.RU