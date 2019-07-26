2019-07-26T08:22:30+03:00
Общество

Вертолетная площадка для санавиации может появиться в Вышнем Волочке Тверской области

Ее строительство обсудили в правительстве региона
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области планируют построить еще одну вертолетную площадку Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области планируют построить еще одну вертолетную площадку Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Изменить размер текста:

Вопрос о строительстве вертолетной площадки в Вышнем Волочке обсуждался на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве Тверской области 25 июля.

В настоящее время в Тверской области насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санитарной авиации. Еще одна может появиться в Вышневолоцком городском округе. Ее было предложено построить на территории Сорокинского сельского поселения Вышневолоцкого городского округа. Именно там есть подходящий участок площадью 1 га.

Участок примыкает к региональной дороге, находится на расстоянии 9,5 км от Вышневолоцкой ЦРБ, что во временном промежутке составляет порядка 15 минут езды.

Однако, губернатор Игорь Руденя идею не одобрил и отметил, что время доставки пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения должно быть сокращено до минимума и поручил областным министерству транспорта и министерству здравоохранения пересмотреть вариант месторасположения вертолётной площадки, разместив её либо на территории самой ЦРБ, либо на расстоянии, не превышающем 1-2 км от медицинского учреждения, ближе к трассе М-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за резкого маневра водителя в маршрутке в Твери упала женщина
Спецкор «Комсомолки» срезал в лесу в Тверской области царь-гриб
За сообщение о ложном взрыве житель Тверской области отправится в колонию-поселение
Водитель иномарки спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия в Тверской области
В Тверской области сбили трехлетнего мальчика на велосипеде
В Тверской области появится новый музей сельских ремесел
Лучшие гребцы проплывут по Волге в Твери на лодках-драконах
В Тверской области двое мужчин украли с фермы большую белую свинью
По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Твери
В Тверской области в результате столкновения двух авто перевернулась иномарка
Двухлетний ребенок тяжело пострадал в ДТП в Тверской области
В Твери выбрали подрядчика для обустройства сквера напротив первого роддома в "Южном"
Четверо мужчин слили с нефтепровода в Тверской области солярки на 2,3 миллиона рублей
Принять участие в акции #СпасибоДоктор и поблагодарить медработников могут жители Твери
Разрушается облицовка основания Пантеона Памяти в парке Победы Твери