Вертолетная площадка для санавиации может появиться в Вышнем Волочке Тверской области

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-26T08:22:30+03:00

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Вопрос о строительстве вертолетной площадки в Вышнем Волочке обсуждался на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве Тверской области 25 июля.

В настоящее время в Тверской области насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санитарной авиации. Еще одна может появиться в Вышневолоцком городском округе. Ее было предложено построить на территории Сорокинского сельского поселения Вышневолоцкого городского округа. Именно там есть подходящий участок площадью 1 га.

Участок примыкает к региональной дороге, находится на расстоянии 9,5 км от Вышневолоцкой ЦРБ, что во временном промежутке составляет порядка 15 минут езды.

Однако, губернатор Игорь Руденя идею не одобрил и отметил, что время доставки пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения должно быть сокращено до минимума и поручил областным министерству транспорта и министерству здравоохранения пересмотреть вариант месторасположения вертолётной площадки, разместив её либо на территории самой ЦРБ, либо на расстоянии, не превышающем 1-2 км от медицинского учреждения, ближе к трассе М-10.

ИСТОЧНИК KP.RU