2019-07-25T22:17:15+03:00
Спорт

Лучшие гребцы проплывут по Волге в Твери на лодках-драконах

Областные соревнования состоятся 27 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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Лодки-драконы вновь пройдут по Волге в Твери на скорость Фото: пресс-служба администрации ТвериЛодки-драконы вновь пройдут по Волге в Твери на скорость Фото: пресс-служба администрации Твери
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В субботу, 27 июля, в акватории Волги на набережной Афанасия Никитина в пятый раз пройдут областные соревнования по гребле на байдарках и лодках "Дракон" "Вызов Тверского Дракона".

К участию заявлено больше 20 команд. Лучших гребцов будут выбирать среди юношей и девушек 2004 года рождения и старше.

Соревнования пройдут в нескольких классах: Д-20 (двадцатиместные лодки) - любители, Д-10 (десятиместные лодки) - профессионалы.

Будет и отдельный девичий заезд - "Краса Твери".

Торжественное открытие соревнований состоится в 11:00, первые заплывы стартуют в 11:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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