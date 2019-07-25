Лучшие гребцы проплывут по Волге в Твери на лодках-драконах
Областные соревнования состоятся 27 июля
Лодки-драконы вновь пройдут по Волге в Твери на скорость Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:
В субботу, 27 июля, в акватории Волги на набережной Афанасия Никитина в пятый раз пройдут областные соревнования по гребле на байдарках и лодках "Дракон" "Вызов Тверского Дракона".
К участию заявлено больше 20 команд. Лучших гребцов будут выбирать среди юношей и девушек 2004 года рождения и старше.
Соревнования пройдут в нескольких классах: Д-20 (двадцатиместные лодки) - любители, Д-10 (десятиместные лодки) - профессионалы.
Будет и отдельный девичий заезд - "Краса Твери".
Торжественное открытие соревнований состоится в 11:00, первые заплывы стартуют в 11:30.
ИСТОЧНИК KP.RU