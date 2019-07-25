В Тверской области двое мужчин украли с фермы большую белую свинью

СЕГОДНЯ 22:00 2019-07-25T22:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в отношении двоих мужчин - жителей Ржевского района - рассмотрел Ржевский городской суд.

Установлено, что в феврале 2019 года двое ранее судимых мужчин проникли на свиноферму жителя одной из деревень в Ржевском районе Тверской области и украли из загона свинью масти "крупная белая" весом 200 кг. С похищенным имуществом злоумышленники с места преступления скрылись, распорядившись впоследствии им по своему усмотрению.

Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

По решению суда, один из мужчин, имеющий непогашенную судимость за преступления против собственности, получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, второго виновного приговорили к лишнеию свободы на срок 1 год 9 месяцев, условно, с испытательным сроком 2 года, в течение которого своим поведением он должен доказать своё исправление.

По информации пресс-службы суда, приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU