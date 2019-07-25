Двухлетний ребенок тяжело пострадал в ДТП в Тверской области
Девочку доставили в больницу
В ДТП под Ржевом серьезно пострадала маленькая девочкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 25 июля, на 226-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль ВАЗ при повороте налево не пропустил иномарку "Форд", которая ехала во встречном направлении.
В результате столкновения пострадала двухлетняя девочка, которая находилась в отечественной легковушке. С ушибом головного мозга ребенка госпитализировали.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU