Двухлетний ребенок тяжело пострадал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:58 2019-07-25T19:58:13+03:00

В ДТП под Ржевом серьезно пострадала маленькая девочка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 25 июля, на 226-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль ВАЗ при повороте налево не пропустил иномарку "Форд", которая ехала во встречном направлении.

В результате столкновения пострадала двухлетняя девочка, которая находилась в отечественной легковушке. С ушибом головного мозга ребенка госпитализировали.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU