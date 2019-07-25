В Твери выбрали подрядчика для обустройства сквера напротив первого роддома в "Южном"
Договор с подрядчиком на благоустройство сквера на улице Можайского в микрорайоне "Южный", напротив здания родильного дома №1, был заключен 24 июля по итогам конкурсных процедур.
В ближайшие дни подрядчик – ООО "Центрстрой" – приступит к работам.
Ожидается, что осенью пустырь будет не узнать. Здесь будут проложены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлено ограждение и наружное освещение. Появятся также малые архитектурные формы – удобные лавочки и урны для мусора. Основные работы завершат к декабрю.
Второй этап работ, который запланирован на следующее лето, предусматривает обустройство в сквере фонтана и детской площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU