В Твери выбрали подрядчика для обустройства сквера напротив первого роддома в "Южном"

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-25T19:23:24+03:00

Скоро пусть на улице Можайского превратится в благоустроенную территорию для отдыха горожан

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Договор с подрядчиком на благоустройство сквера на улице Можайского в микрорайоне "Южный", напротив здания родильного дома №1, был заключен 24 июля по итогам конкурсных процедур.

В ближайшие дни подрядчик – ООО "Центрстрой" – приступит к работам.

Ожидается, что осенью пустырь будет не узнать. Здесь будут проложены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлено ограждение и наружное освещение. Появятся также малые архитектурные формы – удобные лавочки и урны для мусора. Основные работы завершат к декабрю.

Второй этап работ, который запланирован на следующее лето, предусматривает обустройство в сквере фонтана и детской площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU