2019-07-25T19:23:24+03:00
Общество

В Твери выбрали подрядчика для обустройства сквера напротив первого роддома в "Южном"

Скоро пусть на улице Можайского превратится в благоустроенную территорию для отдыха горожан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Скоро пустырь превратится в благоустроенную территорию отдыха Фото: Google Maps.Скоро пустырь превратится в благоустроенную территорию отдыха Фото: Google Maps.
Изменить размер текста:

Договор с подрядчиком на благоустройство сквера на улице Можайского в микрорайоне "Южный", напротив здания родильного дома №1, был заключен 24 июля по итогам конкурсных процедур.

В ближайшие дни подрядчик – ООО "Центрстрой" – приступит к работам.

Ожидается, что осенью пустырь будет не узнать. Здесь будут проложены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлено ограждение и наружное освещение. Появятся также малые архитектурные формы – удобные лавочки и урны для мусора. Основные работы завершат к декабрю.

Второй этап работ, который запланирован на следующее лето, предусматривает обустройство в сквере фонтана и детской площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие гребцы проплывут по Волге в Твери на лодках-драконах
В Тверской области двое мужчин украли с фермы большую белую свинью
По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Твери
В Тверской области в результате столкновения двух авто перевернулась иномарка
Двухлетний ребенок тяжело пострадал в ДТП в Тверской области
Четверо мужчин слили с нефтепровода 47 тонн дизельного топлива
Принять участие в акции #СпасибоДоктор и поблагодарить медработников могут жители Твери
Разрушается облицовка основания Пантеона Памяти в парке Победы Твери
В Твери поменяют и отремонтируют 139 старых лифтов
Жительница Твери продавала на улице творог без разрешения и документов
Жителей Тверской области предупреждают о грозе
В Твери работник магазина украл из сейфа 250 тысяч рублей
Прокуратура помогла погорельцам получить жилье в Тверской области
За вождение автомобиля в наркотическом опьянении житель Тверской области отправится в колонию
Несовершеннолетний житель Тверской области заплатит штраф за избиение своего знакомого
Двое ржевитян украли "чермет" с участка жителя Твери
В лагере "Салют" Тверской области дети подхватили норовирус
Двое контрабандистов предстанут перед судом в Тверской области
Водитель на "буханке" снес опору ЛЭП в Тверской области
Двое велосипедистов оказались под колесами авто за минувшие сутки в Тверской области
Несколько маршруток перестали ездить в микрорайон "Южный" в Твери
Ущерб от разбитых остановок в Твери оценили в 50 тысяч рублей
В лагере "Салют" в Тверской области прокомментировали ситуацию с отравлением детей
В Тверской области обсудили реализацию национальных проектов
Четырехлетняя девочка выпала из окна общежития в Тверской области
Всех желающих будут бесплатно учить танцам в Твери
Традиционный Гумилёвский фестиваль состоится в Тверской области
Полный список камер видеофиксации в Тверской области: публикуем адреса, где можно нарваться на штрафы