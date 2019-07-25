Разрушается облицовка основания Пантеона Памяти в парке Победы Твери

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-25T17:33:00+03:00

Так сейчас выглядит основание Пантеона Победы. Фото: Тверь ВКонтакте, vk.com/vktver

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Плачевное состояние, в котором находится Пантеон Памяти в парке Победы, заметили жители Твери. Фотографию разрушающегося мемориала разместили в популярном городском паблике "Тверь ВКонтакте".

На фото видно, что плитка, которой облицовано основание пантеона, сколота и крошится в нескольких местах. Под фото разгорелись споры, кто виноват в случившемся - вандалы или плохое качество работ.

Пантеон Памяти открыли в Твери в 2011 году, в преддверии 70-летия освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Идею создания мемориала воплощала бригада архитекторов департамента архитектуры и строительства города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU