Жительница Твери продавала на улице творог без разрешения и документов

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-25T17:01:13+03:00

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Нарушение было выявлено в ходе контрольно-надзорного мероприятия инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области в июне 2019 года.

Установлено, что в Артиллерийском переулке в Твери местная жительница продавала творог. Десять килограммов продукта продавец хранила в пластиковом контейнере. Товар продавался без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его качество и безопасность для потребителей.

- В отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Продукция уничтожена, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU