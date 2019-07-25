2019-07-25T17:01:13+03:00
Общество

Жительница Твери продавала на улице творог без разрешения и документов

Товар изъяли и уничтожили
Ольга ТРОФИМОВА
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Продукция изъята и уничтоженаПродукция изъята и уничтоженаФото: Тимур ХАНОВ
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Нарушение было выявлено в ходе контрольно-надзорного мероприятия инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области в июне 2019 года.

Установлено, что в Артиллерийском переулке в Твери местная жительница продавала творог. Десять килограммов продукта продавец хранила в пластиковом контейнере. Товар продавался без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его качество и безопасность для потребителей.

- В отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Продукция уничтожена, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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