Жителей Тверской области предупреждают о грозе

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-25T15:37:15+03:00

В Тверской области обещают грозу и ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также ожидаются дожди и сильный ветер

Изменить размер текста: A A

Экстренное предупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

По сообщению синоптиков, днем 25 июля в регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер отдельными порывами до 15 м/с.

Теплая погода при этом сохранится. В дневные часы воздух прогреется до +25 градусов.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья о соблюдении правил безопасности и призывает при усилении ветра ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям следует проявить повышенное внимание к дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU