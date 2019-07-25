В Твери работник магазина украл из сейфа 250 тысяч рублей
С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился представитель одного из сетевых магазинов города и сообщил, что из служебного помещения неизвестный похитил деньги.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и установила, что злоумышленник подобрал ключи к сейфу и похитил оттуда 250 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к преступлению причастен 31-летний работник данного магазина, проживающий в Твери.
Фигурант свою вину полностью признал, пояснил, что деньги потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU