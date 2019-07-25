2019-07-25T15:25:54+03:00
Происшествия

В Твери работник магазина украл из сейфа 250 тысяч рублей

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Сотрудник магазина украл из рабочего сейфа 250 тысяч рублейСотрудник магазина украл из рабочего сейфа 250 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился представитель одного из сетевых магазинов города и сообщил, что из служебного помещения неизвестный похитил деньги.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и установила, что злоумышленник подобрал ключи к сейфу и похитил оттуда 250 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к преступлению причастен 31-летний работник данного магазина, проживающий в Твери.

Фигурант свою вину полностью признал, пояснил, что деньги потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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