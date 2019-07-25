За вождение автомобиля в наркотическом опьянении житель Тверской области отправится в колонию

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-25T14:04:42+03:00

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Прокуратурой Заволжского района г.Твери поддержано государственное обвинение в отношении 45-летнего ранее судимого местного жителя.

Установлено, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и, в итоге, был остановлен, находясь за рулем в наркотическом опьянении.

Приговором суда подсудимый признан виновным по ст. 264.1 УК РФ, назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 2 месяца.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU