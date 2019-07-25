Несовершеннолетний житель Тверской области заплатит штраф за избиение своего знакомого

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-25T13:57:52+03:00

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Инцидент произошел в марте прошлого года в Зубцовском районе.

Следствием установлено, что несовершеннолетний молодой человек избил своего 16-летнего знакомого. Гособвинение ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) поддержала прокуратура Зубцовского района.

Подростку назначили штраф. Приговор вступил в законную силу.

В июле того же года к дисциплинарной ответственности был привлечен инспектор по делам несовершеннолетних, который проводил работу с подростком.

- В августе 2018 года прокуратурой района в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зубцовского района внесено представление по факту непринятия мер профилактического характера к несовершеннолетнему, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщает областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU