Несовершеннолетний житель Тверской области заплатит штраф за избиение своего знакомого
Инцидент произошел в марте прошлого года в Зубцовском районе.
Следствием установлено, что несовершеннолетний молодой человек избил своего 16-летнего знакомого. Гособвинение ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) поддержала прокуратура Зубцовского района.
Подростку назначили штраф. Приговор вступил в законную силу.
В июле того же года к дисциплинарной ответственности был привлечен инспектор по делам несовершеннолетних, который проводил работу с подростком.
- В августе 2018 года прокуратурой района в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зубцовского района внесено представление по факту непринятия мер профилактического характера к несовершеннолетнему, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщает областная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU