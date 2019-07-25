2019-07-25T13:41:43+03:00
Происшествия

Двое ржевитян украли "чермет" с участка жителя Твери

Похищенное мужчины сдали в пункт приема металла
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу чермета мужчинам грозит пять лет тюрьмыЗа кражу чермета мужчинам грозит пять лет тюрьмыФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился местный житель. Мужчина пояснил, что двое неизвестных свободно проникли на его участок и похитили лом черного металла.

Личности и местонахождение подозреваемых выяснились в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленниками оказались неработающие жители Ржева 24 и 26 лет. Мужчины признались в содеянном и рассказали, что похищенное сдали в пункт приемки металла, а вырученные деньги потратили на свои нужды.

За кражу фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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