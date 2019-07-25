В Тверской области в результате столкновения двух авто перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 21:40 2019-07-25T21:40:16+03:00

В Конаково перевернулась иномарка Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла 24 июля у д. 2А на Восточно-Промышленном проезде в г. Конаково Конаковского района Тверской области.

83-летний водитель, управляя автомобилем "Мицубиси Кольт", при совершении маневра левого разворота с обочины не предоставил преимущество в движении автомобилю "Рено Симбол" и столкнулся с ним.

От удара "Рено" перевернулась а крышу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 65-летняя женщина-водитель "Рено". С травмами она доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU