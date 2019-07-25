Водитель на "буханке" снес опору ЛЭП в Тверской области
А потом пошел домой, выпил алкоголь и вызвал скорую помощь
При буксировке автомобиля водитель не справился с управлением Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 24 июля на 43-м км автодороги Большое Эскино – Трестино – Жданово в д. Липовец Осташковского района.
58-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ 39099" ехал к дому в д. Липовец.
Мужчина пояснил сотрудникам УГИБДД России по Тверской области, что его автомобиль заглох, и он не смог продолжить движение. При буксировке другим автомобилем водитель "УАЗа" не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. После этого он пошел домой, выпил алкоголь и вызвал скорую помощь.
Состояние алкогольного опьянения установлено.
ИСТОЧНИК KP.RU