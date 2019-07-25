Двое велосипедистов оказались под колесами авто за минувшие сутки в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-25T09:47:01+03:00

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Одна из аварий произошла утром, 24 июля, на ул. Советская у дома № 18 п. Максатиха Тверской области.

32-летний водитель, управляя автомашиной "Датсун",ехал в сторону ул. Северная п. Максатиха и совершил наезд на 52-летнюю женщину-велосипедиста, которая ехала во встречном направлении и пересекала проезжую часть дороги.

Второе ДТП случилось около полудня на 297-м км ФАД М-10 "Россия".

31-летний велосипедист ехал в сторону Санкт-Петербурга по правой обочине, не убедился в отсутствии приближающегося транспорта, выехал на нерегулируемый пешеходный переход через трассу и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем "Скания" в составе с полуприцепом KRONE.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба пострадавших с травмами были госпитализированы в медицинские учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU