2019-07-25T08:57:49+03:00
Общество

Ущерб от разбитых остановок в Твери оценили в 50 тысяч рублей

Акты вандализма прошли в нескольких районах города
Ольга ТРОФИМОВА
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Ущерб от разбитых остановок составил 50 тысяч рублейУщерб от разбитых остановок составил 50 тысяч рублейФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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В Твери за прошедшие три дня неизвестные повредили два остановочных комплекса. Один на улице Зинаиды Коноплянниковой в Заволжье, второй павильон испортили в центре Твери, на пересечении улицы Склизкова и проспекта Чайковского.

Вандалы выбили стекла боковых стенок павильонов. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, составил более 50 тысяч рублей.

- В среднем замена одного стекла секции обходится в пять тысяч рублей, стоимость зависит от размера, - сообщает пресс-служба администрации Твери. - Специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта составили акты осмотра поврежденных павильонов. Заявление о причинении ущерба направлено в правоохранительные органы.

Акты вандализма для Твери - обычное дело. Злоумышленники переворачивают скамейки и урны, разбивают фонари в зонах отдыха, наносят граффити на фасады домов, ломают качели, портят цветочные конструкции.

- Очевидно, что организовать видеонаблюдение и патрулирование всего города в круглосуточном режиме невозможно, - отмечают в администрации. - А между тем, каждый акт вандализма – это преступление против всех жителей города, которые хотят видеть его благоустроенным. Поэтому тверитян просят не оставаться в стороне и помочь сохранить Тверь красивой и комфортной для жизни.

Сообщить об акте вандализма можно по номеру "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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