В лагере "Салют" в Тверской области прокомментировали ситуацию с отравлением детей

24 Июль 23:27 2019-07-24T23:28:20+03:00

Лагерь продолжает работать в штатном режиме Фото: vk.com/"Муниципальный загородный лагерь "Салют" г. Кимры"

Родителей просят не поддаваться панике и сообщают, что учреждение работает в штатном режиме

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Информация о том, что восемь детей из загородного лагеря "Салют" в Кимрах Тверской области были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, появилась вечером 24 июля.

По поручению губернатора Игоря Рудени на место оперативно выехали специалисты Министерств здравоохранения и образования Тверской области, а также регионального Роспотребнадзора.

Следователи регионального СКР начали доследственную проверку.

Руководство лагеря тоже не осталось в стороне и поспешило успокоить взволнованных родителей и опубликовало на странице лагеря "Муниципальный загородный лагерь "Салют" г. Кимры" в соцсети сообщение со следующим содержанием (приводим текст дословно):

"Уважаемые родители!

В связи с появившимися сегодня публикациями в ряде социальных сетей, сообщаем, что никакого подтверждения об отравлении нет.

В лагере проводится проверка из-за 8 детей, у которых по подозрению мед. работников-ротовирусное заболевание. Детям была оказана квалифицированная медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает.

5 детей отпущены домой, а 3 детей остались в инфекционном отделении, так как приехали к нам из других городов.

Лагерь продолжает работать в штатном режиме.

Дети в отрядах здоровые, счастливые, весело проводят время.

Большая просьба не наводить паники и не поддаваться развеявшимся слухам".

Обращение к родителям от руководства лагеря Фото: скриншот vk.com/"Муниципальный загородный лагерь "Салют" г. Кимры"

А в это время

Информация о случившемся была передана в региональный Роспортебнадзор.

- Незамедлительно была сформирована бригада специалистов Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», осуществлен выезд на место для проведения санитарно-эпидемиологического расследования и установления причин и условий возникновения заболевания с отбором проб готовой пищи, продовольственного сырья, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды, - сообщили в пресс-службе ведомства.

От больных, контактных лиц и сотрудников пищеблока лагеря осуществляется забор клинического материала.

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается проведение комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU