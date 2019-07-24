Всех желающих будут бесплатно учить танцам в Твери

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-24T19:21:45+03:00

Занятия будут проводиться при благоприятной погоде. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

На открытых занятиях научат сальсе, бачате, бразильскому зуку, кизомбе и брейк-дансу

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В Твери стартует серия еженедельных бесплатных танцевальных занятий, принять участие в которых могут все желающие. Занятия будут проходить на сцене Горсада.

- Бразильский зук можно потанцевать по четвергам с 18:30 и до 22:00 (информацию можно уточнить по телефону: 8 (915) 735-85-98);

- сальсу и бачату - по пятницам с 18:30 и до 22:00 (информацию можно уточнить по телефону: 8 (920) 171-48-28);

- кизомбу - по вторникам с 18:30 до 22:00 (информацию можно уточнить по телефону: 8 (900) 110-23-97);

- и брейк-данс - с 19:00 до 22:00, информацию о дне занятий брейк-дансом можно уточнить по телефону: 8 (904) 007-48-28.

Единственное условие - занятия будут проводиться при благоприятной погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU