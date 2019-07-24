Всех желающих будут бесплатно учить танцам в Твери
В Твери стартует серия еженедельных бесплатных танцевальных занятий, принять участие в которых могут все желающие. Занятия будут проходить на сцене Горсада.
- Бразильский зук можно потанцевать по четвергам с 18:30 и до 22:00 (информацию можно уточнить по телефону: 8 (915) 735-85-98);
- сальсу и бачату - по пятницам с 18:30 и до 22:00 (информацию можно уточнить по телефону: 8 (920) 171-48-28);
- кизомбу - по вторникам с 18:30 до 22:00 (информацию можно уточнить по телефону: 8 (900) 110-23-97);
- и брейк-данс - с 19:00 до 22:00, информацию о дне занятий брейк-дансом можно уточнить по телефону: 8 (904) 007-48-28.
Единственное условие - занятия будут проводиться при благоприятной погоде.
ИСТОЧНИК KP.RU