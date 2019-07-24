День Нептуна отпразднуют в ближайшее воскресенье в Твери

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-24T18:59:01+03:00

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28 июля, в ближайшее воскресенье, состоится детский праздник - день Нептуна. Этот праздник обычно организуют в детских летних лагерях и не только в них, когда лето проходит через свой экватор - середину.

В Твери на День Нептуна всех приглашают в Городской сад. Для маленьких гостей организаторы подготовили интерактивный квест, конкурсы и призы, в том числе конкурс костюмов, морскую лотерею и гигантский морской бой, игры-эстафеты, а так же флешмоб мыльных пузырей.

Всем желающим предлагается подготовить костюмы к празднику, нарядиться можно кем угодно из морского мира: тритоном, капитаном корабля, моряком, рыбкой, русалкой, пиратом и другими персонажами.

Участвовать в конкурсе могут не только дети, но и взрослые. Для этого до 27 июля (17:00) на электронную почту gorsad.tver@bk.ru необходимо подать заявку об участии. В ней нужно указать название костюма, фамилию и имя участника, возраст и телефон для связи.

Детей и их родителей ждут в Городском саду, 28 июля, в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU