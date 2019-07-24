В загородном лагере в Тверской области отравились восемь детей

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-24T18:53:47+03:00

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Инцидент произошел 24 июля в детском загородном лагере "Салют" в Кимрах Тверской области.

В медицинский пункт с признаками отравления обратились восемь воспитанников муниципального учреждения. По предварительным данным, их здоровью ничего не угрожает.

- По факту произошедшего следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи и криминалисты регионального Следственного комитета незамедлительно выехали в детский лагерь для осуществления осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По поручению губернатора Игоря Рудени на место оперативно выехали специалисты Министерств здравоохранения и образования Тверской области, а также регионального Роспотребнадзора. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное. Принимаются все необходимые меры для обеспечения их здоровья и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU