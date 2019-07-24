Мужчина попал под поезд в Тверской области
От полученных травм пострадавший скончался
В Тверской области поезд сбил молодого мужчинуФото: Ольга Крыльцова
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ЧП произошло днем, 23 июля, в Вышнем Волочке.
Под колеса пассажирского поезда дальнего следования "Анапа - Санкт-Петербург" попал 32-летний мужчина. Он переходил пути в неустановленном месте.
От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.
По факту произошедшего ЛОВД на станции Тверь проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU