Мужчина попал под поезд в Тверской области

По факту произошедшего ЛОВД на станции Тверь проводится проверка.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Под колеса пассажирского поезда дальнего следования "Анапа - Санкт-Петербург" попал 32-летний мужчина. Он переходил пути в неустановленном месте.

ЧП произошло днем, 23 июля, в Вышнем Волочке.

В Тверской области поезд сбил молодого мужчину Фото: Ольга Крыльцова

От полученных травм пострадавший скончался

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-24T17:18:44+03:00

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