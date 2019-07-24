2019-07-24T17:18:44+03:00
Происшествия

Мужчина попал под поезд в Тверской области

От полученных травм пострадавший скончался
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области поезд сбил молодого мужчинуВ Тверской области поезд сбил молодого мужчинуФото: Ольга Крыльцова
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ЧП произошло днем, 23 июля, в Вышнем Волочке.

Под колеса пассажирского поезда дальнего следования "Анапа - Санкт-Петербург" попал 32-летний мужчина. Он переходил пути в неустановленном месте.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

По факту произошедшего ЛОВД на станции Тверь проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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