2019-07-24T15:46:58+03:00
Общество

В Тверской области пересчитали всех барсуков

За незаконную добычу полосатого зверя придется заплатить серьезный штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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Ни один барсук не ушел не посчитанным Фото: архив "КП"Ни один барсук не ушел не посчитанным Фото: архив "КП"
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Численность барсуков в регионе посчитали специалисты Минприроды Тверской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в последнее время численность барсука на территории Верхневолжья стабильная. В регионе насчитывается 2297 особей.

Сейчас животные готовятся к зимовке и часто выходят на подкормочные площадки для кабанов, чтобы полакомиться кукурузой. Увидеть барсука днем практически невозможно, потому как животное ведет преимущественно ночной образ жизни.

Сотрудники госохотнадзора Минприроды регулярно осуществляют рейдовые мероприятия по охране охотничьих ресурсов и напоминают гражданам, что что за незаконную добычу барсука предусмотрена административная ответственность. Браконьерам придется возместить ущерб в сумме до 84 тысяч рублей за одну особь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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