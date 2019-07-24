В Твери у посетительницы кафе украли кошелек

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-24T15:22:17+03:00

В тверском кафе у посетительницы украли кошелек с деньгами Фото: Мария ЛЕНЦ

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В заявлением в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в день происшествия находилась в одном из кафе на улице Орджоникидзе, оставила на столе кошелек, а его украли. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый неработающий 40-летний житель Твери.

В полиции мужчина во всем признался в краже. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU