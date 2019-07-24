2019-07-24T14:05:13+03:00
Общество

В Ботаническом саду Твери созрела огромная папайя

Бомба-фрукт вырос до 30 сантиметров
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери созрела папайя Фото: vk.com/ "Ботанический сад Тверь"В Твери созрела папайя Фото: vk.com/ "Ботанический сад Тверь"
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В Зеленом доме Ботанического сада созревает папайя, плод уже приобрел приятный желто-оранжевый цвет.

В Тверь папайя попала из Главного ботанического сада Российской Академии наук в Москве. Ее презентовали к открытию Зеленого дома. Именно оттуда она приехала полтора года назад маленьким сеянцем.

- Плод на нашей папайе в Зеленом доме хотя и первый, но прям огромный, более 30 см. Так что друзья, готовимся к дегустации, - пишут сотрудники сада в группе "Ботанический сад Тверь" в соцсети.

Кстати, едят папайю в сыром виде, без кожицы и семян. Неспелые плоды тушат, а также используют при приготовлении карри и в салатах. Часто, плоды Папайи запекают на огне, отчего от них начинает исходить запах хлеба, отсюда еще одно из названий - хлебное дерево.

В народе папайю называют дынное дерево или бомба-фрукт за ее большой размер. Плоды папайи просто кладезь полезных веществ и ферментов, поэтому ее так любят на родине - Юге Мексики и других тропических странах.

В Твери полюбоваться на экзотическое растение можно в Ботаническом саду в переулке Шевченко, 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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