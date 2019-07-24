Прокуратура Тверской области добивается жилья для двух сирот из Максатихи

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-24T13:30:30+03:00

Прокуратура добивается жилья для сирот из Максатихи Фото: архив "КП"

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В прокуратуру Максатихинского района обратились две местные жительницы 1999 года рождения.

Совершеннолетние девушки являются сиротами, так как их родители лишены родительских прав. В настоящее время одна из обратившихся зарегистрирована в жилом помещении, которое непригодно для проживания, а вторая и вовсе не имеет регистрации.

- В целях защиты жилищных прав сирот прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителям жилые помещения, - сообщили в областной прокуратуре.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Решения суда не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU