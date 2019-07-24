Прокуратура Тверской области добивается жилья для двух сирот из Максатихи
В прокуратуру Максатихинского района обратились две местные жительницы 1999 года рождения.
Совершеннолетние девушки являются сиротами, так как их родители лишены родительских прав. В настоящее время одна из обратившихся зарегистрирована в жилом помещении, которое непригодно для проживания, а вторая и вовсе не имеет регистрации.
- В целях защиты жилищных прав сирот прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителям жилые помещения, - сообщили в областной прокуратуре.
Исковые требования прокурора удовлетворены. Решения суда не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU