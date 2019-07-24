2019-07-24T13:18:20+03:00
Происшествия

Оставленный без присмотра велосипед украли у жительницы Твери

Пропажу нашли и вернули владелице
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери женщина лишилась велосипедаВ Твери женщина лишилась велосипедаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что оставила велосипед без присмотра во дворе дома, откуда его и украли.

Оперативники составили описание пропавшего имущества, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемого.

Им оказался ранее судимый, неработающий 29-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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